Президент Володимир Зеленський підписав закон про безпеку працівників на роботі, який передбачає оновлення системи охорони праці відповідно до європейських стандартів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Верховної Ради .

Верховна Рада вже отримала підписаний президентом закон, який наближає трудове законодавство до європейських стандартів.

"Документ запроваджує систему вимог щодо безпеки і здоров’я працівників та регулярне оцінювання роботодавцем ризиків, які можуть виникнути на робочому місці", - вказали у Раді.

Нагадаємо, Верховна Рада 12 жовтня проголосувала в цілому за законопроєкт про безпеку та здоров’я працівників на роботі.

Водночас у Федерації профспілок України наголошували на необхідності доопрацювання ухваленої редакції, щоб нові правила не призвели до звуження трудових прав і гарантій.

У ФПУ пояснили, що під час підготовки документа у 2024–2025 роках над ним працювала тристороння робоча група за участю представників профспілок, роботодавців і держави. Однак зрештою закон ухвалили в редакції 2023 року, без урахування напрацьованих під час подальшого обговорення пропозицій. У ФПУ вважають, що це створює ризики для прав працівників, зокрема тих, хто працює у важких, шкідливих і небезпечних умовах.

Саме тому профспілки у складі Спільного представницького органу, який об’єднує всі репрезентативні об’єднання профспілок в Україні, зверталися до президента України із закликом ветувати закон і повернути його на доопрацювання.

Водночас у ФПУ підкреслювали важливість якісного оновлення законодавства у сфері безпеки праці та наближення його до європейських стандартів .