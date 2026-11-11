Експерт: Останні роки на курс долара впливає думка і макроекономічні оцінки ситуації з боку НБУ

Курс валют в Україні визначає не лише попит та пропозиція, а й контрольована гнучкість від Національного банку України.

У коментарі УНН координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман зазначив, що регулятор послаблює нацвалюту поступово, аби утримувати інфляцію в межах цільових показників, проте стрімкого падіння гривні не буде.

На початку листопада, курс долара до гривні становив 45,5 гривні за один долар, а найбільше валюта зросла 4 листопада, коли НБУ встановив курс на рівні 45,66 гривень за один долар.

Після цього, курс почав дещо стабілізуватися, а вже сьогодні, 10 листопада, курс долара до гривні становив 45,5 гривні.

Як розповів у коментарі УНН Олег Гетман, на курс долара останні кілька років не впливає нічого, окрім думки і макроекономічної оцінки ситуації з боку НБУ.

«В режимі контрольованого курсоутворення, не такого гнучкого, як раніше, коли тільки попит і пропозиція формували курс долара, а зараз в режимі керованої гнучкості НБУ по суті спрямовує курс долара і згладжує коливання. Золотовалютні резерви НБУ близько 50 млрд доларів, він може собі дозволити майже все, що завгодно робити з курсом. І він керується тільки своїм розумінням макроекономічної ситуації. І певним запитом з боку Кабінету міністрів, але їх він може ігнорувати, якщо вони суперечать цьому розумінню макроекономічної ситуації. Відповідно, в НБУ розуміють, що величезний розрив між імпортом і експортом, він все зростає і зростає. Експорту в нас менше, ніж імпорту десь на 50 млрд доларів на рік», - каже Гетман.

За його словами, цей величезний розрив треба поступово якось гасити, і гасити його можна тільки дуже такою повільною, але не якоюсь різкою, істеричною девальвацією гривні, а дуже повільною.

«Тому НБУ діє в рамках цього розуміння і кожен рік дуже повільно девальвує гривню на кілька гривень на рік. Минулого року це було на півтори, здається, гривні, цього року це буде там на 2-3 гривні, але не більше того. Тому ніяких карколомних стрибків, якоїсь стрімкої інфляції, девальвації, нічого такого не буде, бо НБУ повноцінно керує цим процесом», - додає Гетман.

Він зазначає, що, як і всі минулі роки, курс буде спускатись на кілька гривень на рік.

«На наступний рік може змінитися ще на 1-2 гривні, тож на кінець якогось там 2029 року ми можемо вийти умовно там на 50 гривень за долар, можливо. Ніякого іншого очікувати неможливо, бо НБУ повноцінно керує цим процесом і НБУ має головну ціль - це утримувати інфляцію. Намагається він її утримувати в межах 5%, поки що в нього не виходить, але він буде старатися далі. Для того, щоб таргетувати цю інфляцію і до цільового показника прямувати 5%, йому треба тримати курс гривні в межах розумного, девальвуючи її тільки на 1-2 гривні», - зазначив експерт.