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ДПС: Цього року до місцевих бюджетів податків і зборів надійшло більше, ніж за аналогічний період минулого року

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До місцевих бюджетів у січні - жовтні 2026 року надійшло майже 473,2 млрд грн податків і зборів, що на 69,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Зазначається, що за десять місяців 2026 року із майже 473,2 млрд грн податків і зборів (+17,3% до аналогічного періоду минулого року), які надійшли до місцевих бюджетів, основним джерелом наповнення був податок на доходи фізичних осіб, якого сплачено майже 290 млрд гривень, що на 20,3% більше, ніж за січень – жовтень 2025 року.

Також суттєві надходження забезпечили:

  • єдиний податок – 72,4 млрд грн (+10,5 %);
  • податок на майно – 55,6 млрд грн (+13,2 %);
  • податок на прибуток підприємств – 27 млрд грн (+27 %);
  • рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення – 4,3 млрд грн (+17,7 %);
  • туристичний збір – 362,3 млн грн (+28,5 %);
  • збір за місця для паркування транспортних засобів – 198,8 млн грн (+14%).
податки, ДПС
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