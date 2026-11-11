Експерт: Після блокування морських портів Укрзалізниця фіксує погіршення ситуації з перевезеннями

“Укрзалізниця” не прогнозує суттєвого збільшення вантажної бази у 2027 році. Після блокування морських портів компанія фіксує погіршення ситуації з перевезеннями та втрату основних вантажів. Швидко змінити тенденцію може розблокування портів Великої Одеси.

Як пише Dilo, про це заявив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, інформує RAIL.insider.

За словами представника компанії, на початку 2026 року Укрзалізниця мала більш оптимістичні очікування щодо поступового відновлення обсягів перевезень у перспективі наступних десяти років.

Однак ситуація змінилася після блокування морських портів. Це негативно вплинуло на вантажну базу залізниці та призвело до втрати значних обсягів основних вантажів.

"Починаючи з липня і блокування морських портів, ми бачимо, наскільки деградує вантажна база і наскільки ми втрачаємо основні вантажі. Тому у 2027 році дива не буде", - наголосив Ткачов.

За оцінкою представника "Укрзалізниці", єдиним чинником, здатним швидко покращити ситуацію з вантажною базою, є відновлення роботи портів Великої Одеси.

Їх розблокування дало б змогу оперативно збільшити обсяги вантажних перевезень залізницею та повернути частину вантажопотоків.

Водночас без відновлення повноцінної роботи морської логістики УЗ не очікує суттєвого покращення ситуації наступного року.

Таким чином, перспективи вантажних перевезень "Укрзалізниці" у 2027 році значною мірою залежатимуть від ситуації з морським експортом та можливості відновлення роботи портової інфраструктури.