Експерт: Після блокування морських портів Укрзалізниця фіксує погіршення ситуації з перевезеннями

“Укрзалізниця” не прогнозує суттєвого збільшення вантажної бази у 2027 році. Після блокування морських портів компанія фіксує погіршення ситуації з перевезеннями та втрату основних вантажів. Швидко змінити тенденцію може розблокування портів Великої Одеси.
Як пише Dilo, про це заявив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, інформує RAIL.insider.
За словами представника компанії, на початку 2026 року Укрзалізниця мала більш оптимістичні очікування щодо поступового відновлення обсягів перевезень у перспективі наступних десяти років.
Однак ситуація змінилася після блокування морських портів. Це негативно вплинуло на вантажну базу залізниці та призвело до втрати значних обсягів основних вантажів.
"Починаючи з липня і блокування морських портів, ми бачимо, наскільки деградує вантажна база і наскільки ми втрачаємо основні вантажі. Тому у 2027 році дива не буде", - наголосив Ткачов.
За оцінкою представника "Укрзалізниці", єдиним чинником, здатним швидко покращити ситуацію з вантажною базою, є відновлення роботи портів Великої Одеси.
Їх розблокування дало б змогу оперативно збільшити обсяги вантажних перевезень залізницею та повернути частину вантажопотоків.
Водночас без відновлення повноцінної роботи морської логістики УЗ не очікує суттєвого покращення ситуації наступного року.
Таким чином, перспективи вантажних перевезень "Укрзалізниці" у 2027 році значною мірою залежатимуть від ситуації з морським експортом та можливості відновлення роботи портової інфраструктури.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023