Кабмин в очередной раз отложил повышение цен на газ

Кабинет Министров Украины еще на две недели продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене, которое заканчивалось 18 октября. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» информированный источник в правительстве.
«Насколько мне известно, продлили на две недели. Но давайте дождемся публикации Кабмина», — сказал собеседник агентству «Интерфакс-Украина» в среду.
Как сообщалось, постановление Кабмина № 187 от 22 марта 2017 предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продолжило их до конца мая, затем — до конца июля, августа и сентября, а 28 сентября — до 18 октября.
Украина в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом обязалась отказаться от PSO и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 отказалась от их выполнения.
На сегодняшний день вопрос цен на газ для населения является одним из ключевых для возобновления финансирования со стороны МВФ.
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