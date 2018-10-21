Итальянский лоукостер будет летать из Харькова в Рим и Милан

Итальянская низкобюджетная авиакомпания Ernest Airlines с 21 марта планирует начать выполнение регулярных рейсов по маршрутам Харьков-Рим и Харьков-Милан. Об этом ЦТС сообщили в аэропорту Харьков.
«Билеты будут доступны в продаже уже со следующей недели. Цена начинается от 45 евро в одну сторону (ручная кладь и налоги включены). Вылеты — по четвергам, пятницам и воскресеньям», — заявили в аэропорту.
С 11 октября перевозчик открыл рейс Киев-Рим. С 23 июня авиакомпания начала выполнять рейсы из Львова в Рим и Милан.
Лоу-кост Ernest Airlines на львовских маршрутах за год с момента начала полетов перевез 82 986 пассажиров, сообщили в аэропорту Львов.
В целом, на данный момент Ernest Airlines летает из Львова в Милан (Бергамо), Милан (Мальпенса), Рим (Фьюмичино), Неаполь и Венецию. Из аэропорта Киев им. Сикорского — в Рим (Фьюмичино), Милан (Бергамо), Милан (Фьюмичино), Неаполь и Болонью.
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