Ректор КПИ не задекларировал бизнес и недвижимость заграницей

Ректор Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, председатель наблюдательного совета КП «Укроборонпром» Михаил Згуровский не указал в своих декларациях совместный с сыном бизнес в Черногории, продажу недвижимости и один из домов жены в США. Об этом говорится в расследовании Ильи Лукаша для программы «ЦРУ» на 24 канале.

Згуровский в своей декларации за 2017 указал 3 млн грн. годового дохода, дом на 287 кв м и участок на Крюковщине под Киевом, два автомобиля и сбережения на 1,5 млн грн.

Жена Згуровского Татьяна Померанцева является гражданкой США. Ее место работы — компания «Системный анализ и решения».

Согласно декларации, Померанцева имеет дом на 150 кв м. в Калифорнии (США). Вместе с тем, жена отказалась предоставлять информацию о его стоимости.

С помощью официальных американских реестров студенту КПИ Александру Сависько и журналистам удалось выяснить, что Михаил Згуровский и его сын Александр Згуровский имели в США другие объекты недвижимости.

Согласно реестрам, 5 мая 2016 года Михаил и Александр Згуровские продали две соседние земельные участки в округе Эскондидо в Калифорнии за $ 500 тыс.

31 мая того же года семья Згуровских (Александр и Михаил) продала соседний с участками дом на 300 кв м уже по $ 840 тыс. В декларации ректора отсутствует информация о продаже американской недвижимости.

В октябре 2017 года сын ректора Александр Згуровский продал в соседнем округе штата Калифорния — Лейксайд — дом почти на 400 кв м за $ 659 тыс.

«Подсчет доходов из декларации ректора показывает, что на покупку подобной недвижимости господину Згуровскому пришлось бы собирать средства более 10 лет», — отмечают журналисты.

«ЦРУ» также выяснило, что Татьяна Померанцева с 2011 г. является совладелицей дома на 200 кв м на курорте Сан-Франциско, который сайты по продаже недвижимости оценивают почти в полмиллиона долларов. В декларации мужа дома тоже нет.

Кроме того, журналисты установили, что Михаил и Александр Згуровские являются соучредителями и совладельцами инвестиционно-строительной компании «Sky Development» в Черногории (г. Никшич). Она продает недвижимость в живописных уголках Балканских гор. По данным «ЦРУ», речь идет о миллионах евро.

Согласно данным сайта черногорского Министерства туризма, «Sky Development» имеет 9 разрешительных документов на реконструкцию и строительство. В документах Министерства компанию дважды называют инвестором строительных проектов, где застройщиком выступает «AG Project». Ее владелец Зоран Тодорович упоминается в документах как главный проектировщик компании «AG Infoplan».

«Sky Development» и «AG Infoplan» расположены по одному адресу и в одном офисе с Почетным консульством Украины в Черногории. А сам консул Предраг Милович — директор и владелец «AG Infoplan» — компании, которая строит проекты на инвестиции «Sky Development».

Журналисты также выяснили, что ректор Згуровский вручал Миловичу диплом, мантию и памятный знак «Почетный доктор КПИ».

На сайте «Sky Development» указан украинский номер телефона. Представитель «ЦРУ» позвонил по этому номеру и как потенциальный покупатель квартиры договорился о встрече в Киеве. На нее вместе с представителем компании пришел и сам Александр Згуровский, который является директором «Sky Development».

Он подтвердил, что его компания занимается строительством, а застройщиком является Милович, который предоставляет «определенный уровень протекции». В то же время Згуровский-младший отказался от официальных комментариев.

Информации о бизнесе в Черногории тоже нет в декларации ректора Згуровского.

«Не указание этих сведений влечет за собой уголовную ответственность — до 2 лет лишения свободы. Лицо занимает серьезные должности, имеет определенный доступ к госресурсу. Лицо могло получить средства нелегально, в том числе в результате совершения преступления, затем они отмываются. Уже за рубежом приобретается недвижимость. И это фактически имеет признаки отмывания — уголовного преступления», — считает юрист, член правления «Центра противодействия коррупции» Елена Щербань.