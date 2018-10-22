От боеприпасов очищены все 39 населенных пунктов вокруг арсенала в Ичне

Состоянием на утро понедельника на территории 6 арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба Ичнянского района (Черниговская обл.) от боеприпасов очищены все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 22 октября, на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось… Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Также отмечено, что очищено 35 из 80 участков разминирования, 16-ти километровую зону загрязнения уменьшено до 10-ти километровой. Изъято 9 тыс. 578 взрывоопасных предметов (за сутки - 1 тыс. 157), отработано 282 сообщения населения об обнаружении боеприпасов (за сутки - 2).

В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 545 человек и 124 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 248 человек и 72 ед. техники.

Напомним, информация о пожаре и взрывах боеприпасов на территории складов 6-го арсенала Минобороны Украины возле пгт Дружба Ичнянского района поступила в 3.30 9 октября. Пострадавших среди военнослужащих, сотрудников ВСУ и гражданского населения в результате взрывов боеприпасов нет.

Из-за ЧП эвакуировали население из 38 населенных пунктов.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье "халатность" (ч.3 ст.425 УК Украины). В Службе безопасности Украины сообщили, что расследуют несколько версий пожара на территории складских помещений в/ч ВСУ, в частности, отрабатывают версию о возможной диверсии.