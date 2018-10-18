Гройсман поручил восстановить села вокруг арсенала под Ичней

Премьер Украины Владимир Гройсман подписал поручение по координации деятельности для восстановления инфраструктуры в населенных пунктах на Черниговщине, пострадавших из-за взрывов артскладов. Об этом он сообщил в Тwitter.

«Подписал поручения по координации деятельности для восстановления инфраструктуры в населенных пунктах на Черниговщине, пострадавших в результате взрывов на военных складах, обеспечению социально-бытовых потребностей граждан, имущество которых было разрушено или повреждено», — написал глава правительства.