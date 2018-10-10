Полторак просит 500 млн ежегодно и 15 лет на обустройство арсеналов

Министерство обороны готово нести ответственность за ситуацию на военных арсеналах, но армия не может эту проблему решить самостоятельно. Об этом заявил на заседании правительства 9 октября министр обороны Степан Полторак, комментируя пожар на арсенале вблизи Ични на Черниговщине.
«Почему не удалось сохранить? Был недостаточно оснащен периметр. Это первая позиция. Вторая позиция. По моему глубокому убеждению, мы надежно можем сохранить наши запасы тогда, когда построим закрытые железобетонные конструкции, которые надежно обеспечат охрану. Потому что если боеприпасы хранятся на почве, их сохранить от диверсионных групп или даже от небрежности невозможно», — заявил Полторак, которого цитирует УП.
Министр также отметил, что «не сомневается, что (в случае Ични) это была атака на наши хранилища».
Полторак напомнил, что до конца года планируется построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов на 3 крупнейших арсеналах: Цвитоха, Калиновка, Богдановка.
По его словам, проблема финансирования возникла не сейчас: раньше, мол, Минобороны выделялось 10-20 миллионов в год, но даже при нынешнем финансировании в 500 млн ежегодно для обеспечения надежной охраны хранилищ «понадобится 15 лет».
«Есть проблемы в обеспечении охраны, но армия не может решить самостоятельно эту проблему из-за финансового ресурса, который выделяется ... Даже если выделять по 500 млн, понадобится 15 лет. Это если будут идеально работать застройщики, потому что здесь проблемы тоже есть», — сказал Полторак.
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