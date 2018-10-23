Под российские санкции против Украины попадут сотни человек

Под новые санкции, вводимые в отношении Украины, попадут сотни человек, которые «причиняли вред» России, в том числе и «известные персоны», заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в рамках санкций планируется заморозить активы этих лиц и запретить вывод принадлежащих им средств.

«Речь идет, во-первых, о блокировании их активов, которые находятся на территории Российской Федерации, то есть запрете совершать с ними какие-либо действия. Во-вторых, о запрете перечисления денежных средств, которые находятся в источниках, расположенных на территории РФ. То есть о запрете вывоза капитала», — сказал Медведев, которого цитируют российские СМИ.

Премьер-министр РФ добавил, что Москва может запретить для поставки на территорию России ряд украинских товаров. «Речь пойдет о том, чтобы запретить определенные категории товаров, которые произведены на Украине, для того, чтобы поставлять их в Российскую Федерацию», — сказал Медведев.

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Напомним, что 22 октября президент России Владимир Путин подписал указ введении новых «специальных экономических мер» в отношении Украины, поручив правительству решить, какие именно санкции и в отношении кого должны быть введены.