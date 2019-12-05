Российский премьер заявил, что Зеленский хочет восстановить отношения с РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешний президент Украины хочет договориться по ключевым вопросам для своей страны, в том числе с Россией.

Об этом он заявил в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам в четверг.

«Если вы спрашиваете меня об отношении к действующему президенту (Украины, Владимиру Зеленскому — Ред.), то, наверное, сейчас нет смысла какие-то характеристики давать. Поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает, в общем, весьма высокой поддержкой со стороны украинского народа. Самое главное, и я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые в Украине сформировались в политическим истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову вот в отношениях с Российской Федерацией», — сказал Медведев.

«Я что имею в виду, вот очевидно, что нынешний президент хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны, и с нашей страной в том числе. Чтоб мир был, чтобы как-то все-таки возобновились на более высоком уровне торгово-экономические отношения. Но вопрос в том, получится ли у него?» — добавил он.