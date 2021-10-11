В РФ заявили о невозможности договориться с «вывернутым наизнанку» Зеленским

Украиной управляют «слабые люди», которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, а президент страны Владимир Зеленский является «вывернутым наизнанку человеком». Такое мнение в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ», высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Украина находится в поиске своей идентичности и особого пути, сочиняет свою отдельную историю (хотя та же история учит, что на это требуются столетия). А вот украинские руководители, особенно первые лица, — люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации. Несчастные люди», — считает он.

По его словам, Зеленский — человек, который имеет определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке, а также работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Став президентом Украины, он полностью поменял политическую и нравственную ориентацию, и по сути отказался от своей идентичности, пишет Медведев.

По его мнению, Зеленский начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины. «Можно только представить, сколь омерзительно ему было совершить подобное нравственное «сальто-мортале», — рассуждает замглавы Совбеза.

Как отметил Медведев, подобное поведение вызывает ежедневный «когнитивный диссонанс» в душе и поступках Зеленского, который вынужден бесконечно маневрировать между различными силами: радикальными националистами, мусульманской частью населения, умеренными аполитичными украинцами, русскими и представителями других этносов, — «чтобы ему не сломали шею».

Медведев считает, что Зеленскому явно противно потакать этим настроениям. «Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек», — добавил он.

Замглавы Совбеза РФ также пишет, что Украина находится под прямым управлением США, которым ничего не нужно от Киева, кроме противостояния с Россией и тотального сдерживания Москвы. «Такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах. Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе так же эфемерны по вполне очевидным причинам», — полагает Медведев.

По его мнению, во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы. «Причем желательно, на всякий случай, сохранив деньги в заграничном офшоре. ...Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать свое пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет», — убежден автор статьи.

Говоря об отношениях Москвы и Киева, Медведев указывает на бессмысленность и даже вредность контактов с нынешними руководителями Украины, поскольку они являются невежественными и необязательными людьми. «Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. ...Да, в политике возможны компромиссы, иногда некоторые отступления от сформированной линии, но не в такой степени, когда согласованный подход меняется на диаметрально противоположный. А нам и нашим партнерам беспрерывно лгут и уходят от принятых решений. ...А значит, и переговоры с ними абсолютно бессмысленны», — продолжает он.

Рассуждая о том, что делать в такой ситуации, Медведев сказал: «А ничего». Он предложил дождаться появления в Украине «вменяемого руководства», которое нацелено не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны и не на организацию «дебильных «Крымских платформ», а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией.