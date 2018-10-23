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Кличко в очредной раз пообещал метро на Троещину

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Кличко в очредной раз пообещал метро на Троещину

Кличко подписал распоряжение об осуществлении строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в период 2018-2026 годов. Об этом говорится в распоряжении №1882 от 19 октября.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение Киевской городской госадминистрации о возобновлении строительства Подольско-Выгуровской линии от 20 июля 2004 года.

Согласно документу, заказчиком работ является коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" (кроме участка от дамбы Русановских садов до станции метро "Радужная" (Радужный массив).

"Осуществить в 2018-2025 годах строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо", - говорится в распоряжении.

Сообщается, что период с 2018 по 2020 годы должна быть обеспечена разработка проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждение.

В документе отмечается, что ежеквартально заместителю председателя КГГА должен поступать отчет о состоянии выполнения этого распоряжения.

Кроме того подрядчик должен предоставить гарантию эксплуатации объектов на не менее, чем 10 лет, а также возврат средств в случае выявления завышения стоимости работ.

Напомним, строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода было начато в декабре 2003 года, однако с 2007 года работы были приостановлены из-за отсутствия финансирования. В 2010 году финансирование было возобновлено, и в конце октября была сдана в эксплуатацию первая очередь: открыто двустороннее движение транспорта по Гаванскому мосту и эстакаду с моста на ул. Набережно-Крещатицкая.

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Подольско-Воскресенский мостовой переход длиной 7 км и шириной 35 м предназначен для автомобильного транспорта и поездов метрополитена и должен соединить Правый берег (Подол), Труханов остров и Левый берег Киева (Троещину и Воскресенский массив).

В июле 2017 года Кличко заявлял, что достройка Подольско-Воскресенского моста начнется через месяц.

Виталий Кличко, Троещина, метро
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