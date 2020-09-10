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Дубинский предложил три альтернативы метро на Троещину

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Дубинский предложил три альтернативы метро на Троещину

Альтернативой метро на Троещину могут стать новые линии скоростного трамвая, аналоги немецкого S-bahn или многосекционные трамваи, двигающиеся по обособленному полотну. Причем такая транспортная система обойдется киевлянам в десятки раз дешевле строительства подземки.

Об этом в своем блоге на Youtube рассказал народный депутат Александр Дубинский.

«Если бы в городе работали профессионалы, они б уже давно соединили трамвайные пути с железнодорожным полотном. Это работает в Германии, Австрии и называется Light train, что позволит соединить левый берег и спальный массив Троещина с правым берегом и метро», — говорит Дубинский.

По его словам, система будет включать два маршрута: Троещина-Северная и Дарница и Борщаговка, которые объединят троещинскую и борщаговскую линии скоростного трамвая через Дарницкий мост и инфраструктуру «Укрзализныци».

«Что для этого нужно построить? Примыкание Троещинской и борщаговской линии скоростного трамвая к железной дороге в районе станции „Троещина-2“ и Воздухофлотского путепровода. Для обслуживания линии необходимо 28 двухвагонных составов. Один пятисекционный вагон стоит примерно четыре миллиона евро, то есть 28 составов обойдется в 225 миллионов. Таким образом общие расходы на постройку трамтрейна (легкого метро) составит примерно полмиллиарда евро, что в десять раз меньше, чем метро на Троещину. При этом путь от станции „Милославская“ до метро „Лыбедская“ продлится около получаса», — объяснил депутат и уточнил, что строительство будет длиться два года, интервал движения составит 6 минут, а пассажиропоток — 212 тысяч человек в сутки.

Также в качестве альтернативы дорогостоящего метро можно запустить систему BRT — Bus Rapid Transit.

«Это автобус, который едет по обособленному полотну, отгороженному от основной проезжей части. Легко соединить Троещину с правым берегом по коридору: Маяковского — Ватутина — Телиги — Довженко — Гетьмана — Чоколовский бульвар — Севастопольская площадь. Сколько нужно времени? Проект можно реализовать за три года, потратив при этом вместе с закупкой подвижного состава около 120 миллионов евро. При этом он охватит 141 тысячу пассажиров в сутки», — говорит нардеп.

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Еще один вариант решения проблемы левого берега — LRT (Light Rail Transport): рельсовая транспортная система, преимущественно на обособленном либо выделенном полотне с передвижным составом большой вместимости.

«В качестве подвижного состава предлагается использовать многосекционный трамвай длиной от 46 до 60 метров. Очень похоже на немецкий S-bahn. Эта линия соединит троещинскую и борщаговскую линии скоростного трамвая по коридору Бальзака — Подольский мостовой переход — Верхний и Нижний Вал — Глыбочицкая — Дмитриевская — Старовокзальная. То есть LRT может образовать замкнутое кольцо длиной 30,5 километров, объединяющее левобережную и правобережную трамвайные сети через Подольский мост и мост Патона. Реализация проекта увеличит спрос на трамваи (скоростные и уличные) примерно до полутора миллионов пассажиров в сутки», — разъяснил Александр Дубинский.

Троещина, Александр Дубинский, метро
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