Кабмин обнародовал условия приватизации «Центрэнерго»

Кабминет министров опубликовал распоряжение об условиях продажи на аукционе государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго». Документ от 3 октября обнародован на Правительственном портале.
Согласно распоряжению, пакет состоит из 289,2 млн акций, что составляет 78,2% уставного капитала общества номинальной стоимостью 375,9 млн гривень, его стартовая цена составляет 5,9 млрд гривень.
Фонд государственного имущества должен прекратить конкурс, если будут поданы заявления менее двух участников. После продажи ФГИ обязан информировать ежеквартально правительство о выполнении покупателем условий договора.
Покупатель акций «Центрэнерго» обязан обеспечить уплату в государственный бюджет дивидендов в размере 30% прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году.
Среди условий, которые должен обеспечить покупатель, в частности:
Напомним, Фонд госимущества Украины планирует объявить конкурс по продаже 78,3% акций ПАО «Центрэнерго» в конце ноября или начале декабря.
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