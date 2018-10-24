Копия «Титаника» начнет совершать регулярные рейсы в 2022 году

Лайнер, представляющий собой копию «Титаника», будет спущен на воду в 2022 году и повторит исторический маршрут из Великобритании в США, который так и не завершил его знаменитый предшественник. Об этом во вторник сообщил телеканал CBS.
По его данным, работой над проектом «Титаник II» ведет компания Blue Star Line, которую возглавляет австралийский бизнесмен Клайв Палмер. О запуске проекта было объявлено в 2012 году, однако из-за финансовых трудностей работу над ним приостановили в 2015 году и возобновили только в сентябре этого года.
Компания планирует воссоздать оригинальные исторические интерьеры «Титаника», оборудовав его при этом современными навигационными системами и предусмотрев все меры безопасности. Стоимость строительства такого лайнера оценивается в $500 млн, предполагается, что он сможет вместить 2,4 тыс. пассажиров и 900 членов экипажа.
Как уточнил Палмер, свой первый двухнедельный рейс новый «Титаник» совершит из Сингапура в Дубай, откуда лайнер отправится в Саутгемптон, чтобы затем пересечь Атлантику и прибыть в Нью-Йорк. По планам компании, судно будет совершать еженедельные рейсы из Великобритании в США в течение летних месяцев.
«Титаник» отправился в свой первый и последний рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.
Уникальный плакат с рекламой обратного рейса «Титаника» из Нью-Йорка в Европу недавно ушел с молотка на аукционе в Англии за 62 тыс. фунтов стерлингов (более $80 тыс.). Эта реликвия, согласно сообщению аукционной компании Henry Aldridge & Son, избежала участи многих других подобных афиш, уничтоженных после гибели пассажирского корабля.
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