Facebook и Twitter не выявили попыток Китая повлиять на выборы в США

Соцсети Facebook и Twitter заявили, что не выявили попыток Китая оказать влияние на предстоящие в ноябре промежуточные выборы в Конгресс США. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на представителей пресс-служб американских компаний.
По их словам, администраторы соцсетей Facebook и Twitter заметили признаки кампаний по дезинформации, за которыми стоят Россия и Иран. Соцсети заблокировали или удалили учетные записи, которые, по их мнению, могли использоваться в подобных кампаниях. При этом попыток со стороны Китая повлиять на американские выборы с помощью распространения дезинформации не замечено.
Агентство указывает, что заявление Facebook и Twitter противоречит утверждениям Дональда Трампа и его администрации о том, что Китай пытается повлиять на результаты американских выборов.
В сентябре Трамп заявил о наличии у США улик, подтверждающих намерения Китая попытаться вмешаться в американский избирательный процесс. По его мнению, Китай предпринимает попытки оказать влияние на предстоящие 6 ноября промежуточные выборы в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать победе республиканцев и помешать торговой политике нынешней американской администрации. Министр иностранных дел Китая Ван И опроверг эти высказывания, подчеркнув, что Пекин всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств.
19 октября аппарат директора Национальной разведки, Минюст, ФБР и Министерство внутренней безопасности США распространили совместное заявление, в котором утверждается, что Россия, Китай, Иран и некоторые другие страны предпринимают попытки повлиять на американский избирательный процесс.
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