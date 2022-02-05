Представитель ХДС высказался за «избирательные» поставки оружия в Украину

Представитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер на фоне обострения ситуации на границе России и Украины выступил за «избирательные» поставки оружия нашей стране. Свою точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью газетам Rheinische Post и General-Anzeiger, выдержки из которого приводит агентство DPA.

«Избирательные поставки оружия в Украину помогли бы усилить эффект устрашения, чтобы изменить расчеты... и предотвратить доминирование России при эскалации ситуации», — утверждал Кизеветтер. При этом, по его мнению, необходима надежная реакция Германии на угрозу Украине со стороны России. В частности, в качестве возможных видов вооружений, которые следует направить нашей стране, политик назвал приборы ночного видения, противотанковые технологии и зенитные ракеты, «то есть, скорее, оборонительное оружие».

В пятницу газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении, сообщила, что посольство Украины в Берлине направило в МИД ФРГ вербальную ноту с просьбой предоставить оборонительное оружие. Украина хочет получить боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм. В списке — зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности, переносные ЗРК, стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения. Кроме того, Украина стремится добиться от Германии поставок бронированных автомобилей, роботизированных систем разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, раций, радаров, разведывательных станций, гидролокационных установок и санитарных машин. Причем говорится, что потребности «не исчерпаны», а список в случае необходимости может быть дополнен.

Пока Берлин выступает против предоставления нашей стране летального оружия, что неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок.