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У партии Меркель официально появился новый лидер

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У партии Меркель официально появился новый лидер

Немецкий политик Фридрих Мерц официально стал новым председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Германии. Это произошло после того, как в понедельник были представлены результаты почтового голосования членов партии по его кандидатуре.

66-летний Мерц получил 95,33%, или 837 из 895 поданных голосов. Против его кандидатуры по почте был подан 41 голос, воздержались 17 человек.

Голосование по почте было необходимой формальностью. В декабре прошлого года Мерц получил более 62,1% голосов примерно 400 тыс. членов ХДС и тем самым победил уже в первом туре. 22 января его избрание подтвердили 94,6% делегатов федерального съезда ХДС. С 31 января он официально стал главой партии.

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Мерц на этом посту сменил Армина Лашета, который не смог привести ХДС к победе на прошлогодних выборах в Бундестаг. Показав худший результат в своей истории (24,1%), консерваторы ушли в оппозицию, а партии потребовалось новое руководство. Правительство ФРГ в итоге сформировали социал-демократы, «зеленые» и либералы. Мерц неожиданно для наблюдателей вернулся в немецкую политику в конце 2018 года — он выставил тогда свою кандидатуру на пост лидера ХДС, но в декабре того же года проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Затем он снова попытал счастья, но уступил Лашету. Председателем ХДС он стал с третьей попытки.

ХДС, ФРГ, Фридрих Мерц
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