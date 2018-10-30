Перед приватизацией «Центрэнерго» резко сократило прибыль

Энергогенерирующая компания ПАО «Центрэнерго» в январе-сентябре 2018 года сократила чистую прибыль в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Так, показатель прибыльности за указанный период снизился с 2,094 млрд грн до 489,5 млн грн.
Согласно финансовой отчетности, обнародованной на сайте компании, значительное сокращение показателя обусловлено падением валовой рентабельности до 5,9% с 31,4%.
В частности, чистый доход от реализации продукции за отчетный период увеличился на 39,4% — до 11,349 млрд грн, тогда как валовая прибыль сократилась в 3,7 раза — с 2,556 млрд грн до 674,158 млн грн.
В третьем квартале этого года чистая прибыль «Центрэнерго» упала на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 50,241 млн грн, чистый доход увеличился на 60,3% — до 3,375 млрд грн, валовая прибыль уменьшилась на 32% — 39,623 млн грн.
Отметим, что по итогам 2017 года «Центрэнерго» увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1,5 млрд грн) по сравнению с 2016 годом. Компания в четвертом квартале 2017 года понесла существенные прочие операционные расходы, в связи с чем прибыль по итогам года сократилась на 203,271 млн грн.
«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и пять — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт.
Государству принадлежит 78,3% акций общества.
ФГИ объявил конкурс по приватизации «Центрэнерго», продажа акций назначена на 13 декабря 2018 года. Стартовая цена — 5,9 млрд гривен.
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