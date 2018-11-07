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Налога на выведенный капитал не будет, а налоги повысят

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Налога на выведенный капитал не будет, а налоги повысят

Бюджетный процесс изменил направление. Депутаты отложили на неопределенный срок налог на выведенный капитал и одобрили повышение отдельных налогов для пополнения бюджета-2019. Все это произошло на заседании парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики 6 ноября.

Как «отматывали» идею с ННВК

Законопроект о налоге на выведенный капитал стал политической ловушкой для президента. Именно он внес его в парламент как призванный стимулировать бизнес инвестировать в свое развитие, и именно категорически против этого налога в предложенной президентом модели выступили Всемирный банк и МВФ.

Руководители Минфина Александр Данилюк и Оксана Маркарова не согласовывали эту идею с точки зрения ее влияния на бюджет. В первые годы после введения ПНВК финплан мог терять 40-80 млрд грн, а четкого видения компенсаторов не было. Однако с января 2019 налог на выведенный капитал все равно должен был заработать.

«Я не собираюсь отказываться от внедрения ННВК», — заявил президент Петр Порошенко на встрече с бизнесом. Несмотря на твердую позицию главы государства, шансов на введение этого налога с каждым днем становилось все меньше.

В публичной плоскости в последнее время активизировалось обсуждение двух вариантов введения ННВК: для всех компаний и для их части с авансовой его уплатой.

Предложение Минфина — введение ННВК для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн и использования компенсатора в виде условной уплаты авансом ННВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 только для этой группы плательщиков.

Плательщиками налога на прибыль останутся около 4500 компаний с годовым объемом дохода более 200 млн грн. По словам и. о. министра финансов Оксаны Маркаровой, «эта модель обсуждалась с МВФ и после тяжелых переговоров была согласована как возможная».

Предложение рабочей группы при комитете и идеологов ННВК из бизнес- и экспертной среды — налог должны платить все компании. Минфин рассчитает поступления от налога на прибыль и ННВК. Разницу покроют авансовые взносы плательщиков налога, которые должны рассчитываться как 0,5% от общей стоимости основных фондов, но не менее суммы уплаченного ННВК в прошлом отчетном периоде вместе с авансовым взносом за такой период.

Аванс будет определяться от стоимости основных фондов, но его размер не должен быть меньше 50% задекларированной суммы налога на прибыль за 2018.

Унифицировать все модели в один законопроект, провести его через парламент и пересчитать бюджет-2019 на основе новой налоговой базы за две недели, оставшиеся до принятия бюджета, было бы невозможно. Заседание комитета расставило все точки над «и».

Маркарова заявила, что в случае введения ННВК без изменений бюджет может потерять 46,7 млрд грн. Ее союзницей в этом вопросе присутствовала на заседании комитета представитель Всемирного банка в Украине Сату Кахконен.

По ее словам, в Грузии, Эстонии и Латвии, где ввели ННВК, в первые годы поступления от него резко упали. Доходы от налога на прибыль в Эстонии составляли около 2% ВВП, а после его замещения ННВК сократились более чем наполовину.

Отдельно посчитали потери представители местной власти.

«Потери доходов местных бюджетов составят 6,5 млрд грн или 9,5% от общего объема поступлений в местные бюджеты. Причина — отмена налога на прибыль предприятий и финансовых учреждений коммунальной собственности, который зачисляется в местные бюджеты, и 10% налога на прибыль, поступающих в областные бюджеты », - отмечают в Ассоциации городов Украины.

К тому же, принятие местных бюджетов оказывается в зоне риска, ведь их придется перечислить на новой налоговой базе и обновить цифры трансфертов.

«Мы очень обеспокоены тем, что предложение ввести этот налог приходится на время, когда Украина может потерять серьезную часть поступлений. Налог на прибыль — это около 2,5% ВВП. После его замещения ННВК бюджетные потери могут достичь 1,5% ВВП. Это если закон будет введен в первоначальной редакции. Без дополнительных мер и компенсаторов введение этого налога может существенно дестабилизировать систему государственных финансов », - сказала Кахконен.

На заседании комитета обсуждались два варианта дальнейших действий: рекомендовать принять проект в первом чтении с изменениями, предложенными Минфином, и подождать законопроект, согласованный с МВФ. В конце концов, комитет пошел наименее перспективным для ННВК путем: отложил вопрос на неопределенное время.

Политические соратницы президента Нина Южанина и представитель президента в парламенте Ирина Луценко протестовали против идеи отложить ННВК в долгий ящик. Южанина констатировала, что давняя идея не реализована и это неправильно.

Впрочем, фиаско ННВК на заседании комитета уберегло президента от громкого провала его законопроекта в сессионном зале, а бюджет — от значительных потерь и необходимости сокращать расходы в год двойных выборов. Отказ депутатов вводить ННВК успокоит МВФ и снизит градус дискуссий по бюджету-2019.

Какие налоги изменятся

После принятия законопроекта о госбюджете-2019 в первом чтении активизировался еще один процесс: поиск Минфином источников его наполнения.

Ведомство традиционно представляет консервативный бюджет с мыслью о том, что проект сметы нужно будет корректировать по требованию депутатов. Как правило — расширять расходы. Обычно Минфин держит для этого запасной ресурс.

Представленный в сентябре проект бюджета — консервативный, одобренный МВФ. В его доходной части есть фискальные риски, поэтому для расширения расходов нужны дополнительные доходы. Минфин видит их в повышении отдельных налоговых ставок. 5 ноября в парламенте появился правительственный законопроект с такими нормами.

Первая — повышение с 1 января 2019 ставки экологического налога за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками с 0,41 грн/т до 10 грн/т, поэтапное повышение ставки до 30 грн/т в 2023 году (ежегодное повышение на 5 грн/т) .

Вторая — увеличение ставки рентной платы за пользование недрами для добычи нефти и конденсата на 2 процентных пункта, для железной руды — на 0,8 процентного пункта.

Третья — увеличение ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов на 50%.

Четвертая — нулевая ставка акцизного налога на этиловый спирт, который используется для производства пищевого уксуса, парфюмерной и косметической продукции и продукции технического назначения.

Пятая — увеличение с 1 июля 2019 ставок акцизов на табачные изделия на 9%. Это решение принималось сложно. Налоговый кодекс предусматривает ежегодное повышение акцизов на табачные изделия на 20%, а Минфин предлагает повысить ставки на 29%, то есть наложить индексацию на запланированное кодексом повышение.

Представители отрасли выступали против, однако им пришлось выбрать меньшее зло.

На заседании правительства 31 ноября Минфин реанимировал идею номинирования акцизных ставок в евро и подготовил соответствующий законопроект. После этого с отраслью «поговорили» еще раз, в результате чего «Укртютюн» согласился на дополнительную индексацию, а Минфин «забыл» об идее акцизов в евро.

Шестая — ставка земельного налога для лесных земель снижается до 0,1% от их нормативной денежной оценки. Сейчас она не превышает 0,3%. Эту инициативу раскритиковала Ассоциация городов Украины. «Это ограничивает самостоятельность органов местного самоуправления в установлении налоговых ставок и устанавливает преференции для отдельных субъектов хозяйствования», — утверждает АГУ.

Седьмая — ГФС не придется согласовывать с Минфином решения о предоставлении налоговых рассрочек на 1 млн грн и больше. ГФС сможет принимать эти решения сама.

Восьмая — почтовые операторы и экспресс-перевозчики становятся налоговыми агентами: они будут платить в бюджет НДС с международных посылок.

Девятая — усиливается контроль за оборотом горючего. Устанавливаются временные рамки (с 1 мая по 1 июня 2019) для обязательной регистрации акцизных складов в системе электронного администрирования реализации горючего.

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Все оформленные в 30 июня 2019 накладные должны появиться до 1 июля в электронном реестре накладных. Для накладных, принятых в июле, допускается продление срока регистрации. Вводятся штрафы за незарегистрированные акцизные склады: за первое нарушение — 1 млн грн, за повторное — 2 млн грн.

Все эти изменения позволят Минфину продолжить политический диалог с депутатами при подготовке проекта бюджета ко второму чтению. По подсчетам ведомства, поправки принесут сводному бюджету дополнительные 6,3 млн грн. В перспективе на эту же сумму можно ожидать увеличения расходов в проекте сметы на 2020 год.

По информации источников издания, ввиду необходимости как можно быстрее получить транш МВФ, принять финплан-2019 планируют 22 ноября.

Источник

бюджет, налог на выведенный капитал, ННВК
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