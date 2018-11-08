С начала года на пожарах в Украине уже погибли 1,4 тысячи человек

С начала года в Украине во время пожаров погибли почти 1,4 тыс. украинцев, еще около 1,2 человек получили травмы разной степени тяжести, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Так, за 6 ноября, в Украине произошло 80 пожаров в жилом секторе, в результате которых погибли три человека. Травмированы двое. Спасены три человека», — говорится в сообщении.

По словам спасателей, основными причинами возникновения возгораний является небрежность и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

В ГСЧС призывают придерживаться правил противопожарной безопасности, в частности, не оставлять малолетних детей без присмотра и не позволяйте им играть спичками, следить за состоянием и исправностью электросетей, в случае выхода из помещений не оставлять включенными электроприборы, не курить в постели, избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности, позаботиться об исправности печей и обогревательных приборов.