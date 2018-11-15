США с 2001 года потратили на военные операции $5,9 трлн

Соединенные Штаты выделили $5,9 трлн на ведение военных операций с 2001 по 2019 финансовый год (в США длится с 1 октября по 30 сентября). Об этом сообщается в исследовании профессора Брауновского университета Неты Кроуфорд.

В исследовании отмечается, что в эту сумму включены траты Минобороны и Госдепартамента на непредвиденные военные операции за рубежом, предполагаемое увеличение бюджета Пентагона, медицинский уход за инвалидами-ветеранами, расходы Министерства внутренней безопасности США на борьбу с терроризмом, а также проценты по займам по военным операциям и уходу за ветеранами.

«Если США продолжат идти своим нынешним путем, военные расходы продолжат расти. В настоящее время Пентагон планирует потратить $80 млрд. в рамках военных операций до 2023 года», — отмечается в сообщении.

В 2017 году профессор Нета Кроуфорд подсчитала, что в целом США потратят $5,6 трлн на войну с 2001 года, когда 11 сентября были совершены теракты террористической организацией «Аль-Каида», по 2019 год. По ее словам, каждый американский налогоплательщик, начиная с 2001 года, потратил $23386 на ведение войн. При этом с 2001 по 2017 год Соединенные Штаты потратили $4,3 трлн на военные действия в Ираке, Сирии и Афганистане, а также на увеличение расходов на внутреннюю безопасность.

В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2019 финансовый год. Он составит $716 млрд, что на $33 млрд больше первоначального запроса Пентагона.