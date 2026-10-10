ПФУ: Надбавки та допомога пенсіонерам можуть нараховуватися разом

Частина українських пенсіонерів може отримувати до пенсії одразу кілька доплат. Але не всі виплати додаються одна до одної - іноді доведеться обрати лише одну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
У Пенсійному фонді наголошують, що надбавки та допомога можуть нараховуватися разом. Закон передбачає кілька таких виплат.
Серед них - підвищення за статус ветерана, надбавка на догляд і виплати непрацюючим пенсіонерам, які утримують дітей. Є також інші доплати.
Наприклад, в одного пенсіонера можуть збігтися основна пенсія, підвищення за певний статус, надбавка на догляд і надбавка за неповнолітню дитину. Додатково можуть бути підвищення за життя або роботу в населеному пункті зі статусом гірського та виплати за спеціальними законами.
Кожна доплата має свої умови призначення. Крім того, у законодавстві є випадки, коли пенсіонеру потрібно обрати щось одне.
Окрема група - непрацюючі пенсіонери, які мають на утриманні дітей до 18 років.
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