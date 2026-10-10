Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ПФУ: Надбавки та допомога пенсіонерам можуть нараховуватися разом

115

Частина українських пенсіонерів може отримувати до пенсії одразу кілька доплат. Але не всі виплати додаються одна до одної - іноді доведеться обрати лише одну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

У Пенсійному фонді наголошують, що надбавки та допомога можуть нараховуватися разом. Закон передбачає кілька таких виплат.

Серед них - підвищення за статус ветерана, надбавка на догляд і виплати непрацюючим пенсіонерам, які утримують дітей. Є також інші доплати.

Наприклад, в одного пенсіонера можуть збігтися основна пенсія, підвищення за певний статус, надбавка на догляд і надбавка за неповнолітню дитину. Додатково можуть бути підвищення за життя або роботу в населеному пункті зі статусом гірського та виплати за спеціальними законами.

Кожна доплата має свої умови призначення. Крім того, у законодавстві є випадки, коли пенсіонеру потрібно обрати щось одне.

Окрема група - непрацюючі пенсіонери, які мають на утриманні дітей до 18 років.

ПФУ, пенсіонери
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 10 октября 2026
Пятница, 9 октября 2026
Четверг, 8 октября 2026
Среда, 7 октября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023