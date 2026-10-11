NYT: Росії запропонували три основні економічні стимули в обмін на обмежене перемир'я

Американські переговірники запропонували Росії три основні економічні стимули в обмін на обмежене перемир'я, що охоплюватиме енергетичну інфраструктуру або морські операції, повідомляє The New York Times.

"За словами чиновників, обізнаних із ходом обговорень, які висловилися на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційні дипломатичні переговори, американці запропонували три вигідні економічні стимули, щоб схилити Москву до обмеженого перемир'я – або щодо енергетичної інфраструктури, або на морі. Вашингтон запропонував розблокувати мільярди російських суверенних активів, заморожених на Заході. За словами чиновників, ці кошти розглядалися як попередній стимул для укладення часткового перемир'я, а не як винагорода за його реалізацію. Це відродило минулорічну пропозицію щодо розблокування коштів для Росії. Тоді пропонувалося розблокувати до $100 млрд", – йдеться в повідомленні.

Американці також повернулися до розгляду плану продажу частини акцій російського нафтового гіганта "Лукойл" у рамках багатомільярдної угоди, яка мала б бути укладена з групою інвесторів із Близького Сходу, серед яких є й ті, хто має ділові зв'язки з американськими учасниками переговорів.

Крім того, за словами чиновників, обізнаних із ходом переговорів, пани Віткофф і Кушнер знову порушили питання про пропозицію США, яка дозволила б Білорусі експортувати калійні добрива.