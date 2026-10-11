Японія уклала контракт на закупівлю українських дронів-перехоплювачів

Міністерство оборони Японії підписало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів виробництва компанії SkyFall.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.

«Міністерство оборони Японії вже підписало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів в української компанії SkyFall. Зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечити їхнє постачання якнайшвидше», — зазначив урядовець.

Коїдзумі під час пресконференції відзначив досвід України у розробці та швидкому вдосконаленні оборонних технологій. Зокрема, він вказав на «механізм швидкого зворотного зв’язку», який дозволяє створювати дрони з новими можливостями кожні два-три тижні.

За словами міністра, Японії є чому повчитися в України як у галузі розвитку оборонної промисловості, так і в питанні зміцнення промислової бази.

Урядовець наголосив, що Японія потребує спроможностей для стримування та реагування, і для вивчення конкретних рішень для їх посилення триватиме.