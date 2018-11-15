Великобритания и ЕС согласовали сделку по Brexit, но успех не гарантирован

Брюссель и Лондон объявили о согласовании проекта договора о выходе Великобритании из ЕС, который произойдет в полночь с 29 на 30 марта 2019 года. Вчера договор поддержал британский Кабинет министров. При этом упорядоченный Brexit все еще не гарантирован — документ должен получить одобрение Европарламента, а также парламентов всех государств Евросоюза, включая Великобританию.
Главная проблема переговоров — вопрос об ирландской границе — так и осталась не решена. Переговорщики выпустили декларацию о том, что найдут решение до 1 июля 2020 года, за шесть месяцев до конца переходного периода после Brexit, который завершится в конце 2020 года.
Еврокомиссия опубликовала в открытом доступе текст проекта соглашения о Brexit с тремя дополнительными протоколами, в общей сложности 585 страниц. Согласно этому документу, на весь переходный период Великобритания по сути должна будет выполнять все обязанности страны ЕС, включая платежи в бюджет Евросоюза, и соблюдать все нормы европейского рынка. При этом Лондон потеряет доступ к системе принятия решений.
Как предупреждают эксперты, самая большая угроза этому соглашению еще впереди. После встречи на высшем уровне лидеров Евросоюза, которая, вероятное всего, состоится в конце этого месяца, обсуждение проекта соглашения переместится в Европарламент, национальные парламенты государств ЕС и к британским законодателям. Последним по силам торпедировать все усилия по достижению соглашения, учитывая, сколь сильно оказался расколот британский политический истеблишмент из-за Brexit.
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