В Харькове ветеран АТО публично обвинил Гриценко в махинациях с землей

На пресс-конференции Анатолия Гриценко, состоявшейся в харьковском пресс-центре KharkivToday 15 ноября, произошел неприятный для политика конфуз. Активист и ветеран АТО Сергей Бригадир публично обвинил Гриценко в махинациях с земельными участками, что, по словам активиста, незаконно распределялись во время работы экс-министра.
«Пресс-конференция в Харькове трижды министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Пришел к настоящему полковнику с документами по разбазариванию сотен гектаров Киевской земли с его подписью», - написал на своей странице в сети Facebook Сергей Бригадир.
На видео инцидента видно, как активист обратился к Анатолию Гриценко, держа в руках бумаги:
«Вы, будучи Министром Обороны при трех различных Премьер-министрах занимались грабежом армии. Вот у меня документы, с Вашей подписью, господин Анатолий Степанович. Сотни гектаров земли под Киевом были проданы за бесценок. Когда я в 2014 году пришел в марте месяце в армию, я увидел, что армии не существует. И кризис, и трагедия произошла в том числе из-за того, что у нас не было армии в начале 2014 года. С автоматом в руках мы противостояли против очень вооруженного противника. Я вам дам эти документы, у вас будет возможность ознакомиться, это ваша подпись», - заявил ветеран АТО, Сергей Бригадир.
Гриценко в ответ на обвинения активиста порекомендовал ему обратиться в прокуратуру и НАБУ.
Напомним, что накануне пресс-конференции Анатолия Гриценко в Харькове возник скандал с местными журналистами. Игорь Русин, главный редактор харьковского сайта Insidernews, сообщил, что ему и другим журналистам издания представители партии «Гражданская позиция» отказали в аккредитации.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016