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В Харькове ветеран АТО публично обвинил Гриценко в махинациях с землей

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В Харькове ветеран АТО публично обвинил Гриценко в махинациях с землей

На пресс-конференции Анатолия Гриценко, состоявшейся в харьковском пресс-центре KharkivToday 15 ноября, произошел неприятный для политика конфуз. Активист и ветеран АТО Сергей Бригадир публично обвинил Гриценко в махинациях с земельными участками, что, по словам активиста, незаконно распределялись во время работы экс-министра.

«Пресс-конференция в Харькове трижды министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Пришел к настоящему полковнику с документами по разбазариванию сотен гектаров Киевской земли с его подписью», - написал на своей странице в сети Facebook Сергей Бригадир.

На видео инцидента видно, как активист обратился к Анатолию Гриценко, держа в руках бумаги:

«Вы, будучи Министром Обороны при трех различных Премьер-министрах занимались грабежом армии. Вот у меня документы, с Вашей подписью, господин Анатолий Степанович. Сотни гектаров земли под Киевом были проданы за бесценок. Когда я в 2014 году пришел в марте месяце в армию, я увидел, что армии не существует. И кризис, и трагедия произошла в том числе из-за того, что у нас не было армии в начале 2014 года. С автоматом в руках мы противостояли против очень вооруженного противника. Я вам дам эти документы, у вас будет возможность ознакомиться, это ваша подпись», - заявил ветеран АТО, Сергей Бригадир.

Гриценко в ответ на обвинения активиста порекомендовал ему обратиться в прокуратуру и НАБУ.

Напомним, что накануне пресс-конференции Анатолия Гриценко в Харькове возник скандал с местными журналистами. Игорь Русин, главный редактор харьковского сайта Insidernews, сообщил, что ему и другим журналистам издания представители партии «Гражданская позиция» отказали в аккредитации.

Харьков, Анатолий Гриценко
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