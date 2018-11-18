Протесты во Франции: 229 пострадавших, более сотни задержанных

Во Франции во время протестов против роста цен на горючее пострадали более 200 человек. Об этом сообщает Le Figaro.
В субботу в масштабной акции протеста «Желтые жилеты» по всей стране приняли участие не менее 282 710 протестующих. С 6 утра они блокировали основные автодороги страны и стратегические пункты инфраструктуры.
По всей Франции бфли организованы более 2000 акций протеста, произошло немало столкновений с правоохранителями. По последним данным, пострадали 229 человека, в том числе шестеро получили серьезные травмы.
Во время акции погиб один протестующий, сбитый женщиной на автомобиле.
Полиция задержала 117 участников протестов, из которых 73 по состоянию на утро воскресенья остаются под стражей.
По данным МВД Франции, сегодня утром продолжаются около 150 акций протеста.
В правительстве уже заявили, что не откажутся от фискальной политики и политики в отношении окружающей среды, которая предусматривает увеличение акциза на топливо, в частности, дизель, для стимулирования перехода на экологически чистые автомобили.
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