Во Франции во время первомайских демонстраций произошли массовые задержания

Во Франции во время демонстраций 1 мая произошли беспорядки и массовые задержания. Правоохранители задержали 56 человек, большинство из которых в Париже.
Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что демонстрации прошли во многих французских городах. При этом самая массовая манифестация была в Париже, где на акцию вышли около 20 тысяч человек. В итоге между демонстрантами и силовиками произошли столкновения, в ходе которых только в столице Франции задержали 46 человек.
При этом в профсоюзном объединении Всеобщая конфедерация труда заявили, что в ходе столкновений пострадали 21 человек. В МВД добавили, что среди пострадавших шестеро полицейских.
По информации МВД Франции, по стране в акциях принимали участие около 106,7 тысячи человек.
Напомним, также массовые беспорядки во время первомайских демонстраций произошли в Берлине. Там задержали около 240 человек, при этом пострадали 30 полицейских.
Также массовые задержания во время акций 1 мая произошли в Турции.
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