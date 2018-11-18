Янукович слег в больницу на три недели

Экс-президент Украины Виктор Янукович будет находиться в больнице около трех недель. Об этом сообщает телеканал «112» со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Александра Горошинского.

По словам защитника, Янукович не может двигаться. «Как говорят врачи, это тяжелая травма, он минимум 21 день будет (находиться на больничной койке. — Ред.)», — пояснил Горошинский. Он добавил, что соответствующие документы будут предоставлены суду, где Янукович должен был выступить по делу о госизмене.

Ранее стало известно, что экс-президент Украины поступил в московское НИИ им. Склифосовского в минувшую пятницу. Предположительно, он получил травмы позвоночника и колена. Януковича выписали после проведения осмотра. Его адвокат заявил, что экс-президент не сможет выступить в суде из-за госпитализации.

В Украине Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве в введении агрессивной войны и действиях, целью которых является изменение государственной границы страны. Главная военная прокуратура запросила для него 15 лет тюрьмы.