В Киеве радикалы напали на журналистов канала NewsOne

Нападения на журналистов украинского телеканала NewsOne произошли во время акции радикалов против марша трансгендеров в центре Киева.
«Снова нападение на нашу съемочную группу, которое случилось во время акции радикалов, которые пытались сорвать проведение марша ко Дню памяти трансгендерных людей, которые погибли от насилия. Активист публично плюнул в лицо нашему корреспонденту», — сообщили в эфире NewsOne.
Журналисты телеканала пришли осветить акцию протеста, но их деятельности препятствовали радикалы и депутаты Верховной рады, которые поддержали акцию радикалов. «Во время включения прямого эфира ко мне подошла депутат Оксана Коричинская, которая заявила, что мы якобы провоцируем противников этого марша и начала нас прогонять, — сообщил один из корреспондентов телеканала. — Нас буквально вытолкали с этого митинга, на который пришли радикалы».
Полиция Киева пока не комментирует инцидент, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
За последние месяцы журналисты телеканала неоднократно подвергались нападению. 10 октября во время съемок акции националистов у здания МВД двое радикалов в масках облили журналистку NewsOne и оператора неустановленной жидкостью. 17 сентября во время прямого эфира, также с акции протеста националистов, корреспонденту канала радикально настроенная гражданка нанесла телесные повреждения.
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