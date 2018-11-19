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В Украине с января стартует полная монетизация субсидий

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В Украине с января стартует полная монетизация субсидий

Министерство социальной политики финализировало проект постановления о предоставлении льгот и субсидий в денежной форме и в ближайшее время намерено вынести его на рассмотрение заседания Кабинета министров. Об этом сообщается на сайте teplo.gov.ua.

«Уже с января 2019 года вся сумма помощи от правительства для новых получателей субсидии будет поступать непосредственно на банковский счет субсидианта в государственном банке. Счет будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду», — говорится в сообщении.

«Если семья экономила, по результатам отопительного сезона остаток средств на счете она сможет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи», — добавляют в правительстве.

Там отмечают, что больше всего смогут экономить семьи с утепленными зданиями, счетчиками и энергосберегающими котлами.

Монетизация льгот и субсидий будет происходить в три этапа.

«Правительство планирует максимально автоматизировать этот процесс, чтобы основная нагрузка легла на управления соцзащиты, банковские учреждения и поставщиков услуг, и украинцам не пришлось бежать в банк открывать счета или доносить дополнительные документы», — говорится в сообщении.

С 1 января 2019 года «живые деньги» на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже получать деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их наличными.

При этом правила предоставления жилищных субсидий не изменяются. Размер помощи и в дальнейшем будет зависеть только от двух факторов — от размера расходов на коммуналку и от доходов граждан. Меняется только алгоритм ее выплаты.

«Поэтому монетизация произойдет независимо от того, есть у домохозяйства счетчик на отопление или нет. Но стоит помнить: размер платежки за тепло определяет не столько цена гигакалории, сколько объем потребления, который измеряется только счетчиком (индивидуальным или хотя бы общедомовым)», — заявили в правительстве.

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Напомним, сейчас безвозвратная помощь государства для оплаты услуг ЖКХ — субсидия и льгота — поступает поставщикам коммунальных услуг непосредственно на личные счета людей. По результатам отопительного сезона энергосберегающим субсидиантам государство выплачивает наличными только эквивалент сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс использовался для отопления, или 100 кубов газа.

субсидии, монетизация
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Комментарии (1)
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Гость
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dima rpgov
dima rpgov 15 минут назад

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