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Полиция готова силой разблокировать перекрытые «бляхерами» дороги
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Полиция готова силой разблокировать перекрытые «бляхерами» дороги

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«Евробляхеры» расходятся и разблокируют дороги

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«Евробляхеры» расходятся и разблокируют дороги

Движение «АвтоЕвроСила» объявило, что на два дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, но продолжит борьбу. Соответствующее заявление огласил возле здания Верховной Рады один из руководителей движения Александр Чернявский, передает УП.

По его словам, нынешний формат больше не актуален.

«Сегодня официально акцию гражданского неповиновения по принятию закона 8487 под стенами Верховной Рады и по всей Украине мы приостанавливаем. Мы будем переформатироваться и принять новое решение и новый план действий», — сказал он.

«Хочу обратиться ко всем членам „АвтоЕвроСилы“, которые сегодня принимали участие в евроакции, поблагодарить каждого. Стоять уже здесь смысла нет. Нет смысла стоять и в областях на дорогах и на границах», — добавил он.

Ярошевич отметил, что участники акции не имеют целью конфликтовать с полицией и заявил, что по состоянию на 21 ноября «ни одна трасса не перекрывалась, там ограничивалось движение».

Напомним, полиция ранее заявила, что готова силой разблокировать дороги, если «бляхеры» не сделают это сами.

евробляхи
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