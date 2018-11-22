В России умер руководитель ГРУ

На 63-м году жизни скончался начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов, сообщают российские СМИ со ссылкой на местное Минобороны.

В сообщении оборонного ведомства также сказано, что Коробов ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни.

Игорь Коробов работал в разведке с 1985 года. Начальником ГУ Генштаба был назначен в январе 2016 года.

С конца 2016 года Коробов состоял в санкционном списке США. Санкции были введены администрацией Барака Обама в связи с попытками вмешательства в выборы президента США посредством хакерских атак. В сентябре текущего года начальник ГУ Генштаба снова оказался в санкционном списке США. На сей раз ограничительные меры были введены в рамках закона CAATSA и касались тех, кто связан с российскими оборонно-промышленным комплексом и разведывательным сектором.