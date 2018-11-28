В ГФС подсчитали убытки от блокирования границы «евробляхерами»

По подсчетам Львовской таможни ГФС, из-за блокирования пунктов пропуска владельцами «евроблях» в среднем за сутки в госбюджет не поступает 30 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.
25 ноября были заблокированы все пункты пропуска на Львовщине. По состоянию на 26 ноября 2018 разблокировали три пункта пропуска, однако только для легковых автомобилей и автобусов.
Грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов субъектов внешнеэкономической деятельности, заблокированы. Поэтому грузы не могут быть доставлены к местам назначения, таможенное оформление не производится, таможенные платежи в государственный бюджет не уплачиваются.
В течение 26 ноября Львовская таможня ГФС перечислила в госбюджет 85 млн гривень, тогда как раньше по понедельникам эти платежи составляли более 120 млн гривень. На сегодня прогнозируют поступления в бюджет 35 млн гривень, в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн гривень.
«Руководство Львовской таможни ГФС еще раз обращается к протестующим с призывом разблокировать пункты пропуска, не препятствовать другим гражданам и субъектам внешнеэкономической деятельности в пересечении границы», — призывают таможенники.
Напомним, что 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами. Условия, прописанные в этих законах, не устроили часть владельцев таких автомобилей, в особенности жителей приграничных территорий.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016