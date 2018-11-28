В ГФС подсчитали убытки от блокирования границы «евробляхерами»

По подсчетам Львовской таможни ГФС, из-за блокирования пунктов пропуска владельцами «евроблях» в среднем за сутки в госбюджет не поступает 30 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

25 ноября были заблокированы все пункты пропуска на Львовщине. По состоянию на 26 ноября 2018 разблокировали три пункта пропуска, однако только для легковых автомобилей и автобусов.

Грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов субъектов внешнеэкономической деятельности, заблокированы. Поэтому грузы не могут быть доставлены к местам назначения, таможенное оформление не производится, таможенные платежи в государственный бюджет не уплачиваются.

В течение 26 ноября Львовская таможня ГФС перечислила в госбюджет 85 млн гривень, тогда как раньше по понедельникам эти платежи составляли более 120 млн гривень. На сегодня прогнозируют поступления в бюджет 35 млн гривень, в то время как по вторникам в среднем перечисляли 65 млн гривень.

«Руководство Львовской таможни ГФС еще раз обращается к протестующим с призывом разблокировать пункты пропуска, не препятствовать другим гражданам и субъектам внешнеэкономической деятельности в пересечении границы», — призывают таможенники.

Напомним, что 25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами. Условия, прописанные в этих законах, не устроили часть владельцев таких автомобилей, в особенности жителей приграничных территорий.