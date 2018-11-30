Нападавших на Гриценко задержали

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пятеро нападавших на политика Анатолия Гриценко опознаны и задержаны Национальной полицией, а еще касательно 12 человек будут приняты процессуальные решения. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, МВД, независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти, будет жестко пресекать практику, которую «некоторые пытаются ввести» в украинском обществе.
«Попытки срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковых информационными материалами», — написал министр.
Он добавил, что каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод.
Как сообщалось в СМИ, 28 ноября около 30 человек в масках напали на лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и его однопартийцев в Одессе.
Гриценко возложил ответственность за нападение на него на президента Петра Порошенко.
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