Украина подаст иски против РФ из-за событий в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко дал указание министру юстиции Павлу Петренко подготовить документы для передачи в суд иска против России в связи с событиями в Керченском проливе 25 ноября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы государства.
«Сегодня же даны поручения министру юстиции, чтобы мы завершили подготовку иска в суд на Россию за этот акт агрессии для того, чтобы те, кто отдал эти приказы, были привлечены к ответственности», — сказал Порошенко во время встречи с родными украинских моряков, захваченных российскими пограничниками.
Президент также выразил уверенность в том, что международные партнеры Украины примут меры в отношении причастных к захвату моряков. «И тех, кто атаковал, и тех, кто судил неправедным судом. Это должна быть реакция всего мира на те события, которые произошли. Безнаказанными мы не собираемся никого оставлять, — добавил Порошенко. — Сейчас работает группа юристов, в том числе и иностранных, изучающих возможности привлечения России к ответственности».
Ранее в эфире одного из телеканалов Порошенко также сообщил о подготовке Украиной исков в ООН против РФ.
Напомним, что 25 ноября в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины были атакованы российскими пограничниками. Корабли были завхачены и доставлены в Керчь. Двадцать четыре украинских моряка были арестованы на два месяца и доставлены в СИЗО Москвы.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016