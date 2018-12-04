Украина подаст иски против РФ из-за событий в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко дал указание министру юстиции Павлу Петренко подготовить документы для передачи в суд иска против России в связи с событиями в Керченском проливе 25 ноября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня же даны поручения министру юстиции, чтобы мы завершили подготовку иска в суд на Россию за этот акт агрессии для того, чтобы те, кто отдал эти приказы, были привлечены к ответственности», — сказал Порошенко во время встречи с родными украинских моряков, захваченных российскими пограничниками.

Президент также выразил уверенность в том, что международные партнеры Украины примут меры в отношении причастных к захвату моряков. «И тех, кто атаковал, и тех, кто судил неправедным судом. Это должна быть реакция всего мира на те события, которые произошли. Безнаказанными мы не собираемся никого оставлять, — добавил Порошенко. — Сейчас работает группа юристов, в том числе и иностранных, изучающих возможности привлечения России к ответственности».

Ранее в эфире одного из телеканалов Порошенко также сообщил о подготовке Украиной исков в ООН против РФ.

Напомним, что 25 ноября в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины были атакованы российскими пограничниками. Корабли были завхачены и доставлены в Керчь. Двадцать четыре украинских моряка были арестованы на два месяца и доставлены в СИЗО Москвы.