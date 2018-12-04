Войти
Украина подаст иски против РФ из-за событий в Керченском проливе
дружба народов
Украина подаст иски против РФ из-за событий в Керченском проливе
Россия частично разблокировала порты в Азовском море
дружба народов
Россия частично разблокировала порты в Азовском море

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Украина подаст иски против РФ из-за событий в Керченском проливе

665
Украина подаст иски против РФ из-за событий в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко дал указание министру юстиции Павлу Петренко подготовить документы для передачи в суд иска против России в связи с событиями в Керченском проливе 25 ноября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы государства.

«Сегодня же даны поручения министру юстиции, чтобы мы завершили подготовку иска в суд на Россию за этот акт агрессии для того, чтобы те, кто отдал эти приказы, были привлечены к ответственности», — сказал Порошенко во время встречи с родными украинских моряков, захваченных российскими пограничниками.

Президент также выразил уверенность в том, что международные партнеры Украины примут меры в отношении причастных к захвату моряков. «И тех, кто атаковал, и тех, кто судил неправедным судом. Это должна быть реакция всего мира на те события, которые произошли. Безнаказанными мы не собираемся никого оставлять, — добавил Порошенко. — Сейчас работает группа юристов, в том числе и иностранных, изучающих возможности привлечения России к ответственности».

Ранее в эфире одного из телеканалов Порошенко также сообщил о подготовке Украиной исков в ООН против РФ.

Читайте также: В Госдуме РФ готовят правки для упрощения выдачи украинцам российских паспортов

Напомним, что 25 ноября в Керченском проливе три корабля Военно-морских сил Украины были атакованы российскими пограничниками. Корабли были завхачены и доставлены в Керчь. Двадцать четыре украинских моряка были арестованы на два месяца и доставлены в СИЗО Москвы.

Петр Порошенко, Керченский пролив
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 декабря 2018
Понедельник, 3 декабря 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Преодолела ли Украина кризис

Некоторые, формальные показатели, например, динамика ВВП, говорят о преодолении Украиной кризиса. Однако, ряд субъективных и объективных факторов заставляют усомниться в этом. В чем противоречие? Полагаю, мы оцениваем происходящее в неверной системе координат - в Украине не циклический кризис, а трансформационный кризис. Если кризис трансформационный, то развитие ситуации будет похожим не на 1998-1999 годы и 2008-2009 годы, а на ситуацию конца 1980-х - первой половины 1990-х годов.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Сломанный «барометр» от «Януса» и «SOCIS»

Раз в месяц на стол Петра Порошенко и еще ряда топ-чиновников АП и Кабмина Игорь Грынив, главный политический консультант Президента и БПП, кладет взятый на скрепку социологический отчет «Барометр громадських настроїв». Согласно информации на обороте титульной страницы, это «издание института «Янус», подготовленное в сотрудничестве с Центром социальных и маркетинговых исследований «SOCIS», в котором представлены результаты опросов общественного мнения относительно основных проблем жизни страны». «Барометр громадських настроїв» является ежемесячно цветущим волшебным деревом на украинском социологическом Поле Чудес. Взращенным отечественными Лисой Алисой и Котом Базилио – Институтом «Янус» и Центром «SOCIS».
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Кого выбрать президентом?

Наличие избирательного права не дало возможности нам выбирать лучшего. Все банально просто. Не может выбрать лучшего тот, кто сам не знает по каким параметрам оценивать будущего лидера. В этом и проблема. Людям дали возможность выбирать, а они не могут им толком распорядится, потому что не знают как. С таким же успехом можно президента выбирать с помощью рулетки!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016