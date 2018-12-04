Павелко не врал: Polytan действительно рекомендовал закупать оборудования через компанию из ОАЭ (документ)

В ответ на запрос журналистов телеканала «Интер» и «Наши гроши» немецкая компания Polytan заявила, что якобы не рекомендовала «ФФУ Продакшн» привлекать к сделке с ней компанию из ОАЭ, о чем ранее заявляли представители руководства Федерации футбола Украины, пишет terrikon.com.

В частности, по словам президента ФФУ Андрея Павелко, «ФФУ Продакшин» наладила деловые контакты с офшорной компанией, у которой и закупала оборудование для завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей лишь после того, как получила соответствующие рекомендации относительно этой компании от немецкого партнера Polytan. Об этом Павелко заявлял в октябре на пресс-конференции, отмечая, что у ФФУ есть соответствующее письмо от Polytan, датированное 2016 годом.

Это письмо журналисты terrikon.com нашли среди документов, опубликованных в сети хакерами, взломавших этим летом почтовые ящики представителей ФФУ.

Теперь же в Polytan начали отрицать наличие таких рекомендаций. «Компания Polytan никогда не выполняла своих обязательств со стороны третьих лиц (включая компанию S.D.T. или производителей оборудования) как участник проекта. Компания никогда не обязывала «ФФУ Продакшн» привлекать определенных партнеров. Это исключительное право и выбор украинской стороны – работать с теми или иными компаниями по поставке оборудования», – говорится в письме компании в ответ на запрос «Интера» и «Наши гроши».

Сомневаться в подлинности письма Polytan, датированного 2016 годом, не приходится, отмечает terrikon.com Следовательно, изменилась позиция руководства немецкой компании, почему - вопрос открытый.

Издание приводит перевод письма от 2016 года:

«Согласно Меморандуму о взаимопонимании между ФФУ и «Политан GMBH», датированному 13.03.2016, мы настоятельно рекомендуем «ФФУ Продакшн» приобрести следующее оборудование, необходимое для производства искусственных газонов и производства резиновой крошки:

Список оборудования.

Для централизованной покупки, установки, запуска и отладки вышеуказанного оборудования, пожалуйста, свяжитесь с компанией SDT FZE, которая является предпочтительным партнером Украины в процессах развития производства искусственной травы.

Более того, SDT FZE является эксклюзивным дистрибьютором некоторых компонентов для производства искусственной травы, таких как травяная нить и подложка (donbas и lonbas), исключая латекс, К13 и ксантановую резину, поставку которых будет обеспечивать «Политан GMBH».

«Политан GMBH» также поставит «ФФУ Продакшн» и аффилированным с ней компаниям конечный товар и материалы, необходимые для установки искусственного покрытия, без любых посредников.

Вышеперечисленные условия поставки компонентов, необходимых для производства искусственного покрытия, являются действительными до окончания срока действия лицензионного соглашения между «Политан GMBH» и «ФФУ Продакшн».

Напомним, ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Украины и НАБУ не ведут уголовные производства в отношении народного депутата, президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, как утверждали отдельные СМИ. Действующий президент ФФУ, как сообщили сами силовики, на сегодняшний день не фигурирует в качестве подозреваемых или обвиняемых в Реестре досудебных расследований вообще.