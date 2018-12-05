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Еврокомиссия назвала РФ главным источником дезинформации в Европе

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Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип заявил, что убедительные доказательства указывают на то, что Россия является главным источником дезинформации в Европе. С таким заявлением он выступил, представляя одобренный комиссией план противодействия дезинформации в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.

По словам Ансипа, оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, одной из главных задач которой является противодействие российским дезинформационным кампаниям, раскрыла более 4,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза.

"С момента создания в 2015 году East StratCom Task Force идентифицировала и проанализировала более 4,5 тысяч случаев дезинформации. Есть убедительные доказательства, указывающие на Россию, как на главный источник дезинформации в Европе", — сказал Ансип журналистам в Брюсселе.

Еврокомиссия предложила в рамках плана действий по борьбе с дезинформацией, в частности, увеличить бюджет и штат East StratCom Task Force с 1,9 миллиона евро в 2018 году до 5 миллионов в 2019 году.

План будет представлен на утверждение саммита ЕС 13-14 декабря в Брюсселе.

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В последнее время тема информационной борьбы с российским влиянием стала довольно часто звучать в ЕС. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС.

Россия, ЕС, дезинформация
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