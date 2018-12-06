Официальный курс гривны пересек отметку в 28 за доллар

Национальный банк Украины на четверг, 6 декабря, укрепил официальный курс гривни на 15 копеек - до 27,9757 грн за доллар против 28,1259 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7636 грн против 32,0889 грн накануне.