Литва ввела санкции против 20 человек, причастных к инциденту в Керченском проливе

Литва ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время конференции в дипломатической академии МИД Украины, сообщает «Европейская правда».
«Мы ввели национальные санкции против 20 человек из личного состава, персонально принимали участие в этих военных действиях против служащих Военно-морских сил Украины, а также их руководителей и командиров», — заявил Линкявичюс.
Санкции, в частности, предусматривают запрет посещать Литву. Министр дал понять, что среди лиц, попавших под санкции, не только россияне.
Литовский министр отметил, что только осуждения недостаточно в ответ на российскую агрессию, а других шагов со стороны международного сообщества пока нет.
«Это также непосредственно является призывом к другим, и другие тоже думают о таких мерах, я знаю об этом», — добавил он.
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