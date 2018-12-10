Литва официально попросила ЕС и НАТО усилить санкции против РФ

Сейм Литвы принял резолюцию, в которой просит ЕС и НАТО усилить санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы литовского парламента.

В резолюции отмечается, что Россия предпринимает «намеренно последовательные, разрушительные и агрессивные действия против Украины, Европейского союза (ЕС) и НАТО» и перешла «красную линию» в Керченском проливе.

Литовский сейм предлагает передать контроль над оккупированными и контролируемыми Россией украинскими территориями ООН, а Москву обязать отпустить украинских политзаключенных и военнопленных из тюрем.