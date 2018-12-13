Россия собирается отомстить Литве за поддержку Украины

Россия зеркально ответит на введенные Литвой санкции из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Трансляция велась в Facebook ведомства.

«В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ», — сказала Захарова. Она добавила, что любые «антироссийские действия» Вильнюса не останутся без адекватной реакции.

Напомним, что 7 декабря Литва ввела национальные санкции после инцидента в Керченском проливе. По данным СМИ, санкции предполагают расширение черного списка — в него планируется добавить 20 человек. Позднее сейм Литвы принял резолюцию, в которой попросил ЕС и НАТО усилить антироссийские санкции. В документе утверждается, что Россия предпринимает разрушительные и агрессивные действия против Украины, ЕС и НАТО.