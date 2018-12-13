Россия собирается отомстить Литве за поддержку Украины

Россия зеркально ответит на введенные Литвой санкции из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе, заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Трансляция велась в Facebook ведомства.
«В данном случае с нашей стороны последует зеркальный ответ», — сказала Захарова. Она добавила, что любые «антироссийские действия» Вильнюса не останутся без адекватной реакции.
Напомним, что 7 декабря Литва ввела национальные санкции после инцидента в Керченском проливе. По данным СМИ, санкции предполагают расширение черного списка — в него планируется добавить 20 человек. Позднее сейм Литвы принял резолюцию, в которой попросил ЕС и НАТО усилить антироссийские санкции. В документе утверждается, что Россия предпринимает разрушительные и агрессивные действия против Украины, ЕС и НАТО.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016