Суд ЕС разрешил Британии в любой момент отказаться от Brexit

Великобритания может в одностороннем порядке отменить процесс выхода из Европейского союза (Brexit), постановил в понедельник Европейский суд — высшая судебная инстанция ЕС.

«Великобритания вправе беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из ЕС», — говорится в постановлении Европейского суда.

Как пишет The Guardian, решение суда, которое не может быть обжаловано, подстегнет дискуссию о проведении второго референдума о Brexit в Великобритании.