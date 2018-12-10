За две недели украинцы узаконили тысячу «евроблях»

Таможни оформили 1 тысячу автомобилей на иностранных номерах с 26 ноября, когда был оформлен по новому законодательству первый автомобиль, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в понедельник.
«Черновицкая таможня осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на „еврономерах“. Это был легковой автомобиль марки „Nissan Qashqai+2“ 2011 года выпуска», — отметило ведомство, уточнив при этом, что таможенная стоимость этого автомобиля составила 194,6 тыс. грн.
При этом в госбюджет его собственник уплатил почти 87,9 тыс. грн, из которых 8,5 тыс. грн — за несоблюдение сроков условий таможенных режимов временного ввоза или транзита.
Всего по данным ГФС с 26 ноября и по сей день в бюджет перечислено 65,8 млн грн за оформление таких автомобилей.
«Экономия граждан составила 38,6 млн грн», — отметили в ведомстве.
Наибольшее количество автомобилей оформили на Черновицкой таможне (438 шт.) и Волынской (260 шт.). При этом 824 автомобиля с иностранной регистрации были растаможены с уплатой 8,5 тыс. грн или 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, свидетельствуют данные ГФС.
Напомним, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. «евроблях») установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможки в течение 90 календарных дней.
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