За две недели украинцы узаконили тысячу «евроблях»

Таможни оформили 1 тысячу автомобилей на иностранных номерах с 26 ноября, когда был оформлен по новому законодательству первый автомобиль, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) в понедельник.

«Черновицкая таможня осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на „еврономерах“. Это был легковой автомобиль марки „Nissan Qashqai+2“ 2011 года выпуска», — отметило ведомство, уточнив при этом, что таможенная стоимость этого автомобиля составила 194,6 тыс. грн.

При этом в госбюджет его собственник уплатил почти 87,9 тыс. грн, из которых 8,5 тыс. грн — за несоблюдение сроков условий таможенных режимов временного ввоза или транзита.

Всего по данным ГФС с 26 ноября и по сей день в бюджет перечислено 65,8 млн грн за оформление таких автомобилей.

«Экономия граждан составила 38,6 млн грн», — отметили в ведомстве.

Наибольшее количество автомобилей оформили на Черновицкой таможне (438 шт.) и Волынской (260 шт.). При этом 824 автомобиля с иностранной регистрации были растаможены с уплатой 8,5 тыс. грн или 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, свидетельствуют данные ГФС.

Напомним, Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. «евроблях») установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможки в течение 90 календарных дней.