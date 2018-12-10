В Госдепе США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2»

США считают, что проект газопровода «Северный поток-2» представляет угрозу европейской безопасности, в связи с чем призывают все стороны выйти из него, заявил журналистам помощник госсекретаря по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.
«Оппозиция США „Северному потоку-2“ основана на нашей обеспокоенности, что газопровод представляет широкую геостратегическую угрозу безопасности Европе», — сказал американский дипломат на брифинге.
Он вновь повторил позицию США, заявив, что «Северный поток-2» является не коммерческим проектом, а политическим инструментом для оказания давления на Европу. «Мы призываем все стороны выйти из проекта», — отметил Фэннон.
На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что Соединенные Штаты рассматривают целый спектр действий, чтобы остановить строительство трубопровода «Северный поток-2».
Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил в ходе общения с журналистами, что инцидент с захватом военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы РФ должен заставить ЕС отказаться от «Северного потока-2».
Впрочем, Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, пока поддерживает «Северный поток-2». Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что «Северный поток-2» — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая потеряет доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.
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