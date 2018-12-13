Украина уже экспортировала более 20 миллионов тонн зерновых

Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (июль 2018 — июнь 2019) по состоянию на 12 декабря экспортировали 20,4 миллиона тонн зерновых. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 9,7 миллиона тонн, ячменя — 3 миллиона тонн, кукурузы — 7,2 миллиона тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 105,2 тысячи тонн пшеничной муки.

Напомним, что по предварительным данным, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,4 миллиона тонн зерна.