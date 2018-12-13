Захваченный россиянами командир «Бердянска» отказался давать показания ФСБ

Арестованный командир украинского корабля «Бердянск» Роман Мокряк, захваченный в Керченском проливе, не планирует давать никаких показаний до освобождения его экипажа. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Илья Новиков.

«Командир катера „Бердянск“ Роман Мокряк сегодня заявил следствию, что требует обращаться с собой и со своим экипажем как с военнопленными, и что он не будет давать российским властям никаких показаний, пока его подчиненные не будут освобождены», — сказал он.

Ранее адвокат арестованного другого украинского военнослужащего Дениса Гриценко Николай Полозов рассказал, что его клиент не признает вину и отказывается от дачи показаний. Адвокат офицера Службы безопасности Украины Василия Сороки Сергей Бадамшин также сообщал, что его клиент воспользовался 51 статьей Конституции РФ и отказался давать показания ФСБ.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены россиянами и доставлены в Керчь. Было возбуждено уголовное дело. Члены экипажей арестованы российскими судами ‪до 25 января. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы. Всем им предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»).